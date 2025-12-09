Campeões em 1981, ídolos do Flamengo confiam no bicampeonato mundial

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira (10), no Qatar, quando enfrenta o Cruz Azul, do México. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Rubro-Negro está confiante no bicampeonato. Durante a premiação do torneio nacional na noite de segunda, campeões em 1981 demonstraram otimismo pelo "mundo de novo".

O goleiro Raul Plassmann, que representou Rossi, eleito melhor goleiro do Brasileirão, citou o desempenho do time carioca no Mundial do meio do ano para justificar o seu pensamento positivo no bicampeonato.

- Ele tem todas as condições de contribuir mais uma vez, e que traga o bicampeonato. Está demorando, né (risos). A gente espera que o Flamengo consiga trazer, tem time para isso. Se pensar um pouquinho mais, e eu estava lá nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou do campeão, ganhou do Chelsea. Não dá para ganhar do PSG? Tem condições - disse Raul.

Já Nunes, que recebeu o prêmio de Pedro, autor do gol mais bonito do Brasileirão, abordou o tema no momento que subiu ao palco da cerimônia. Durante o seu discurso, olhando para membros da diretoria do Flamengo, o ídolo garantiu que terá mais uma taça do Mundial na Gávea.

- Troféu que o Pedro ganhou, ele merece. Tenho certeza, presidente Bap e vice-presidente Flávio (Willeman), traremos esse caneco (Mundial de Clubes) novamente - resumiu.

Nunes, ídolo do Flamengo, durante premiação do Brasileirão (Foto: Divulgação/CBF)

Já Júnior, que pegou o troféu de Jorginho, eleito um dos melhores volantes do Brasileirão, brincou sobre a possibilidade do título do Flamengo, abordando o momento do ítalo-brasileiro com a camisa rubro-negra.

- Espero que ele seja ainda mais feliz em Doha, para que nós pudéssemos curtir também - comentou Júnior.

Caminho do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), quando enfrenta o Cruz Azul, do México, em Doha, no Qatar. Se vencer o Dérbi das Américas, encara o Pyramids, do Egito, no sábado. O PSG, atual campeão da Champions League, aguarda o seu adversário na decisão, que será disputada no dia 17 de dezembro.

