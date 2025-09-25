Estudiantes e Flamengo decidem nesta quinta-feira (25) quem será o último classificado às semifinais da Libertadores 2025. A bola rola às 21h30 no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), para o jogo de volta das quartas de final; na ida, vitória rubro-negra por 2 a 1. Direto da Argentina, o Lance! traz tudo o que acontece antes da partida.

19h35 - Flamenguistas pelos acessos do estádio

Dentro e fora do estádio, flamenguistas estão presentes no Jorge Luis Hirschi. Torcedores brasileiros vão chegando para o duelo decisivo. Cerca de 15 ônibus com rubro-negros desembarcaram no local.

Ônibus com torcedores do Flamengo chegam ao estádio Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), palco de Estudiantes x Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Torcedores do Flamengo no entorno do Estádio Jorge Luis Hirschi antes de duelo com o Estudiantes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Família rubro-negra chega ao estádio para Estudiantes x Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

19h20 - Torcedores do Flamengo já ocupam setor visitante

A bola rola só às 21h30, mas os primeiros torcedores do Flamengo já começam a ocupar o setor visitante do Estádio Jorge Luis Hirschi.

Torcedores do Flamengo no setor visitante horas antes de jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

19h - Churrasco e camisas no entorno do estádio

Do lado de fora do Jorge Luis Hirschi, as ruas já estão tomadas por torcedores e vendedores ambulantes. O tradicional churrasco argentino está presente, além de camisas do Estudiantes para venda.

Churrasco é vendido do lado de fora do estádio Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), antes de Estudiantes x Flamengo pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Camisas do Estudiantes são vendidas do lado de fora do estádio Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), antes de duelo com o Flamengo pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

12h40 - Torcedor do Flamengo realiza dois sonhos: ‘Maratona e Mengão’

Nas arquibancadas do Estádio Jorge Luis Hirschi, não faltarão vozes rubro-negras empurrando o time. Uma delas será a de Felipe Rodrigues, de 33 anos, que veio de Caxias (RJ) para viver uma semana que ele define como "surreal".

Corredor e flamenguista apaixonado, Felipe desembarcou na Argentina na última sexta-feira (19) com um roteiro de sonhos: correr a Maratona de Buenos Aires e acompanhar o Flamengo em sua primeira partida internacional fora do Brasil.

continua após a publicidade

2h - Foguetório no hotel do Flamengo

Nesta madrugada, torcedores do Estudiantes foram até o hotel em que está hospedada a delegação do Flamengo na Argentina para fazer um foguetório. O intuito é atrapalhar o sono dos jogadores rubro-negros visando o confronto entre as equipes na noite desta quinta-feira (25).

Apesar da tentativa de desestabilizar a equipe carioca, o clube garantiu que o episódio teve impacto mínimo sobre a preparação do time. Em nota oficial, o Fla afirmou que a logística da viagem foi cuidadosamente planejada para evitar esse tipo de transtorno.

— Como é de conhecimento público, houve um foguetório na região da concentração do Flamengo, na Argentina. A ocorrência, fora do perímetro do condomínio onde o hotel está localizado, praticamente não interferiu no descanso dos atletas e da comissão técnica. Isso porque o planejamento da área de logística do clube já previa a possibilidade desse tipo de situação. A escolha do hotel em local reservado teve exatamente como objetivo preservar o time e garantir a melhor preparação da equipe.

