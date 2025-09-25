Libertadores: torcedores do Estudiantes fazem foguetório próximo ao hotel do Flamengo

LA PLATA (ARG) — Torcedores do Estudiantes foram até o hotel em que está hospedada a delegação do Flamengo na Argentina para fazer um foguetório. O intuito é atrapalhar o sono dos jogadores rubro-negros visando o confronto entre as equipes na noite desta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, gravou o momento em que os argentinos soltaram os fogos próximo do hotel do clube carioca. A gravação foi publicada na conta do dirigente português no Instagram.

O hotel em que o Flamengo está hospedado, há cerca de 50 minutos do estádio do Estudiantes, fica localizado dentro de um condomínio fechado. Dois quilômetros separam o portão de entrada do terreno até a porta do hotel. Apesar da distância, foi possível escutar os fogos de artifício soltados pelos torcedores do Estudiantes.

Publicação de José Boto, diretor do Flamengo (Foto: Reprodução)

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

Como venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, o Flamengo depende apenas de um empate para garantir a vaga às semifinais. Se perder pelo placar de um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Quem passar encara o Racing, também da Argentina.

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X FLAMENGO

Jogo de volta das quartas de final - Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

🖥️ VAR: José Cabero (CHI)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Piovi, Amondarain e Ascacibar; Farías, Carrillo e Medin.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

