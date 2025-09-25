Flamengo publica vídeo com erros de arbitragem antes de decisão contra Estudiantes

O Flamengo publicou na tarde desta terça-feira (25), horas antes do jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, um vídeo com supostos erros de arbitragem do jogo de ida. O duelo Maracanã foi marcado por polêmicas, sobre tudo a expulsão de Gonzalo Plata, anulada pela Conmebol.

O lance que originou o segundo amarelo ao equatoriano foi o primeiro do vídeo, com manchetes de veículos reportando que a entidade sul-americana admitiu o erro o árbitro Andrés Rojas. Na sequência, aparece a jogada do gol argentino, que teria saído após toque no braço de jogador adversário.

As imagens são "narradas" por reclamações de Bruno Henrique e Samuel Lino, em entrevistas logo após o jogo de ida no Maracanã. O post traz, ainda, a frase "contra tudo e contra todos", seguida por imagens de festa de torcedores rubro-negros.

Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (25), Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG). A bola rola para o jogo de volta às 21h30 (de Brasília); na ida, vitória da equipe brasileira por 2 a 1.

