Ônibus do Flamengo é apedrejado na chegada ao estádio do Estudiantes

Um dos ônibus da delegação do Flamengo foi alvo de ataques com pedras na chegada ao estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira (25), contra o Estudiantes. O grupo rubro-negro chegou ao local da partida por volta das 20h (de Brasília) e foi recebido de forma hostil por torcedores mandantes.

Em nota, o clube informou que o segundo ônibus, que tradicionalmente transporta parte da comissão técnica, foi atacado com pedradas. Contudo, não há feridos e os danos se limitaram à janela do veículo. Veja abaixo imagens e o comunicado.

Nota do Flamengo e imagens do ônibus

Onibus da delegação do Flamengo é apedrejado na chegada para o duelo com o Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

— Estas imagens são do segundo ônibus da delegação do Flamengo, que tradicionalmente transporta parte da comissão técnica. Na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, o veículo foi atacado com pedradas. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus — informou o clube.

Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (25), Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG). A bola rola para o jogo de volta às 21h30 (de Brasília); na ida, vitória da equipe brasileira por 2 a 1.

