Filipe Luís faz mudanças na escalação do Flamengo contra Estudiantes

O Flamengo definiu a escalação para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG). A equipe conta com retornos importantes e o time considerado titular completo para o duelo decisivo.

A principal dúvida para a partida era Jorginho. O ítalo-brasileiro está de volta após exatamente um mês de ausência, recuperado de edema na coxa direita. Ele começa a partida no meio-campo ao lado de Saúl Ñíguez e Giorgian de Arrascaeta.

Quem também retorna ao time é Alex Sandro. O lateral-esquerdo foi opção, mas não entrou em campo no clássico contra o Vasco, no último domingo (21), pelo Brasileirão. Diante do Estudiantes, ele ganha a vaga de Ayrton Lucas após ser desfalque por lesão na panturrilha esquerda.

Escalação do Flamengo

Desta forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Por sua vez, o Estudiantes está escalado com: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Mikel Amondarain e Santiago Arzaramendia; Tiago Palacios e Guido Carrillo.

Escalação do Flamengo contra o Estudiantes no jogo de volta das quartas de final da Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

