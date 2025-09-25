menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Na Argentina, torcedor do Flamengo realiza dois sonhos: ‘Maratona e Mengão’

Felipe Rodrigues revelou suas expectativas para o confronto contra o Estudiantes

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
ENVIADO ESPECIAL
Dia 25/09/2025
12:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

LA PLATA (ARG) - O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), em La Plata, para encarar o Estudiantes no duelo decisivo das quartas de final da Libertadores. E, nas arquibancadas do Estádio Jorge Luis Hirschi, não faltarão vozes rubro-negras empurrando o time. Uma delas será a de Felipe Rodrigues, de 33 anos, que veio de Caxias (RJ) para viver uma semana que ele define como "surreal".

➡️Atitude de torcedores do Estudiantes com delegação do Flamengo causa revolta

Corredor e flamenguista apaixonado, Felipe desembarcou na Argentina na última sexta-feira com um roteiro de sonhos: correr a Maratona de Buenos Aires e acompanhar o Flamengo em sua primeira partida internacional fora do Brasil.

- Essa semana foi uma sensação surreal. Estou realizando dois sonhos: correr a maratona aqui na Argentina e assistir ao Mengão fora do Brasil pela primeira vez - contou com um sorriso no rosto.

Torcedo do Flamengo - La Plata
Felipe Rodrigues, torcedor do Flamengo, antes da partida entre o Rubro-Negro e Estudiantes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Felipe já tem até palpite para o jogo: vitória por 3 a 1, com gols de Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata. Com o Rubro-Negro levando a vantagem do jogo de ida — vitória por 2 a 1 no Maracanã —, um empate basta para garantir a classificação. Mas Felipe quer mais:

- Expectativa lá em cima. Realizar esse sonho de ver o Flamengo aqui na Argentina e levar a semi para casa. E se tiver semifinal aqui de novo, contra o Racing, vou voltar!

A energia e a paixão do torcedor resumem o que é a presença da Nação Rubro-Negra fora do Brasil. Mesmo longe de casa, Felipe acredita que o apoio será fundamental:

- Quem veio, veio de verdade. E eu sei que a Nação, onde ela está, empurra o Flamengo de qualquer jeito - finalizou o torcedor.

Agora é aguardar o apito inicial. A bola rola às 21h30, e o sonho de Felipe — e de milhões de rubro-negros — está cada vez mais perto de continuar vivo rumo à Glória Eterna.

