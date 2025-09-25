Flamengo se manifesta após foguetório na região do hotel da delegação
Torcedores do Estudiantes tentaram atrapalhar o descanso da delegação rubro-negra
LA PLATA (ARG) - O Flamengo se manifestou sobre o foguetório promovido por torcedores do Estudiantes nas proximidades do hotel onde a delegação rubro-negra está hospedada, nos arredores de La Plata, na Argentina. A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (25) e teve como objetivo atrapalhar o sono dos jogadores, que entram em campo às 21h30 (de Brasília) em busca de uma vaga na semifinal da Copa Libertadores.
Flamengo
Apesar da tentativa de desestabilizar a equipe carioca, o Flamengo garantiu que o episódio teve impacto mínimo sobre a preparação do time. Em nota oficial, o clube afirmou que a logística da viagem foi cuidadosamente planejada para evitar esse tipo de transtorno.
- Como é de conhecimento público, houve um foguetório na região da concentração do Flamengo, na Argentina. A ocorrência, fora do perímetro do condomínio onde o hotel está localizado, praticamente não interferiu no descanso dos atletas e da comissão técnica. Isso porque o planejamento da área de logística do clube já previa a possibilidade desse tipo de situação. A escolha do hotel em local reservado teve exatamente como objetivo preservar o time e garantir a melhor preparação da equipe.
O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, registrou o momento em que os fogos de artifício foram lançados. A gravação foi compartilhada em seu perfil no Instagram e mostra a tentativa dos torcedores argentinos de tumultuar a noite dos jogadores rubro-negros.
Lance!
✅ FICHA TÉCNICA
ESTUDIANTES X FLAMENGO
Jogo de volta das quartas de final - Libertadores
📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)
📺 Onde assistir: Disney+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
🖥️ VAR: José Cabero (CHI)
