LA PLATA (ARG) - O Flamengo se manifestou sobre o foguetório promovido por torcedores do Estudiantes nas proximidades do hotel onde a delegação rubro-negra está hospedada, nos arredores de La Plata, na Argentina. A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (25) e teve como objetivo atrapalhar o sono dos jogadores, que entram em campo às 21h30 (de Brasília) em busca de uma vaga na semifinal da Copa Libertadores.

Apesar da tentativa de desestabilizar a equipe carioca, o Flamengo garantiu que o episódio teve impacto mínimo sobre a preparação do time. Em nota oficial, o clube afirmou que a logística da viagem foi cuidadosamente planejada para evitar esse tipo de transtorno.

- Como é de conhecimento público, houve um foguetório na região da concentração do Flamengo, na Argentina. A ocorrência, fora do perímetro do condomínio onde o hotel está localizado, praticamente não interferiu no descanso dos atletas e da comissão técnica. Isso porque o planejamento da área de logística do clube já previa a possibilidade desse tipo de situação. A escolha do hotel em local reservado teve exatamente como objetivo preservar o time e garantir a melhor preparação da equipe.

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, registrou o momento em que os fogos de artifício foram lançados. A gravação foi compartilhada em seu perfil no Instagram e mostra a tentativa dos torcedores argentinos de tumultuar a noite dos jogadores rubro-negros.

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X FLAMENGO

Jogo de volta das quartas de final - Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

🖥️ VAR: José Cabero (CHI)

