Ídolo da torcida e atual treinador do Flamengo, Filipe Luís completa 40 anos neste sábado (9), dia em que o Rubro-Negro entra em campo no Maracanã. Às 18h30 (de Brasília), o time carioca recebe o Mirassol pelo Brasileirão. O jogo, aliás, acontece logo após a eliminação na Copa do Brasil, quando levou a pior nos pênaltis contra o Atlético-MG. Essa foi a segunda eliminação de Filipe como treinador no profissional.

Anteriormente, o Flamengo, comandando pelo jovem treinador, foi eliminado no Mundial de Clubes pelo Bayern de Munique, também nas oitavas de final (mesma fase que caiu para o Atlético-MG). As quedas, no entanto, não apagam o grande trabalho do rubro-negro.

Desde que chegou no Flamengo, em setembro de 2024, Filipe Luís já conquistou três troféus: Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025) e Campeonato Carioca (2025). No total, o treinador tem 59 jogos à frente da equipe, com 38 vitórias, 15 empates e seis derrotas.

Pressão por títulos nesta temporada após a eliminação

Desde que Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assumiu a presidência do Flamengo, o clube classificou a Copa do Brasil como terceira prioridade, atrás do Brasileirão e da Libertadores. No entanto, diante da eliminação no meio da semana na copa, a pressão pelos títulos das duas competições aumenta. Mas, não é apenas a queda na Copa do Brasil que deixa o Rubro-Negro com este cenário.

Investimento com reforços

O Flamengo, com dinheiro em caixa por conta das vendas de Gerson e Wesley, por exemplo, além da premiação do Mundial de Clubes, não poupou o bolso ao ir ao mercado de transferências. Assim, contratou quatro reforços de peso: Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. Com o elenco cada vez mais estrelado, com jogadores de muita qualidade, a torcida espera ver o resultado em campo. Ou seja, com títulos.

Filipe Luis, técnico do Flamengo, durante partida contra o Botafogo-PB no Maracanã pela Copa Do Brasil 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

