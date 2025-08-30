São Paulo terá desfalque de titular contra o Cruzeiro; veja provável escalação

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro neste sábado (30), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega embalado e busca ampliar a sequência de oito jogos de invencibilidade na competição, a última derrota foi no dia 12 de julho, diante do Flamengo.

Para a partida, Hernán Crespo terá um desfalque certo: Enzo Díaz recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e cumpre suspensão. A vaga na lateral-esquerda deve ficar entre Wendell, que voltou a treinar após se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda, e Patryck Lanza.

Além dele, o São Paulo segue sem poder contar com André Silva e Marcos Antônio, ambos lesionados na última rodada. No restante, Crespo deve manter a base do time que vem atuando regularmente. O duelo será o último antes da pausa para a Data Fifa.

Na tabela, o Tricolor ocupa a sétima posição, com 32 pontos, e vive seu melhor momento na temporada sob o comando do treinador argentino. Além da boa campanha no Brasileiro, com seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos, a equipe também garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores, aumentando a confiança da torcida para a sequência do ano.

Provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo deve manter a mesma formação com três zagueiros vista nos jogos do técnico argentino. Na zaga, Sabino, Ferraresi e Alan Franco devem ser mantidos. A principal dúvida, como dita, é sobre quem será o substituto de Enzo Díaz. O ataque, agora sem o artilheiro André Silva, deve ter uma dupla formada por Ferreirinha e Luciano.

Desta forma, uma provável escalação é formada por Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck (Wendell); Ferreira e Luciano.