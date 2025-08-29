O atacante do Cruzeiro, Gabigol, celebrará seus 29 anos com uma grande festa em sua casa no Guarujá, litoral de São Paulo, no próximo domingo (31/8). A informação foi divulgada pelo portal LeoDias, que também noticiou recentemente os planos do jogador e de Rafaella de oficializarem o casamento e terem filhos ainda este ano.

A comemoração contará com apresentações musicais de Jorginho no pagode e dos rappers Matuê e Teto, artistas que participaram das últimas quatro festas de aniversário do atacante.

💍Gabigol e Rafaella a caminho do casamento

Segundo o portal LeoDias, Gabigol e Rafaella pretendem casar antes de concretizar os planos para o primeiro filho. Esta informação foi confirmada pelo próprio atleta a fontes do veículo.

O casório entre Rafa e Gabi ganhou evidência após o surgimento de imagens dos dois usando alianças na mão esquerda, conforme relataram informantes ao portal. As fotografias foram registradas durante partidas de futebol e em eventos sociais frequentados pelo casal.

A história entre Gabigol e Rafaella iniciou-se há dez anos, em 2015, passando por diversos términos e reconciliações. Em março de 2023, o casal reatou o relacionamento, optando por manter discrição e evitar exposição na mídia.

Em julho de 2025, durante entrevista ao portal LeoDias, a irmã de Neymar Jr. declarou sobre seus planos de maternidade: "Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe! Já tá na agenda".