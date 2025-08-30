Cruzeiro reencontra adversário que marcou virada de chave na temporada

O Cruzeiro reencontra neste sábado (30), às 21h, no Mineirão, um adversário marcante na boa campanha que vem fazendo neste Campeonato Brasileiro. Foi a partir do jogo contra o São Paulo, pelo turno, no Morumbis, que o técnico Leonardo Jardim definiu a nova escalação da equipe e que marcou a virada de chave da Raposa nesta temporada. Aquela partida, em 13 de abril, pela terceira rodada, terminou empatada por 1 a 1 – coincidentemente mesmo placar do confronto entre as equipes em janeiro, pela FC Series, em Orlando (EUA).

Nos 18 jogos seguintes pelo Brasileirão, o Cruzeiro conquistou 11 vitórias e quatro empates e sofreu três derrotas. Incluindo Copa do Brasil, Sul-Americana e Vitória Cup, são 17 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Também foi contra o São Paulo que o atacante Kaio Jorge marcou o primeiro dos 15 gols que fazem dele o artilheiro do Brasileirão.

A escalação do Cruzeiro naquele jogo foi: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Os experientes Gabigol, Dudu e William perderam vaga no time titular, e o meia Matheus Henrique saiu por causa de contusão no joelho direito.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, quarta-feira (27), pela Copa do Brasil, Leonardo Jardim antecipou que deixaria alguns titulares de fora do confronto com o São Paulo. O treinador, no entanto, não usa o termo “poupar”. Prefere “gerir”:

- Vocês sabem que não tenho por hábito poupar. Tenho por hábito gerir. Podemos fazer alguma alteração em relação ao 11 básico e não é para poupar porque vai parar o Campeonato (para a data Fifa). É para ter uma intensidade boa, não apenas por 45 minutos, como aconteceu com o Santos, que, na segunda parte, mesmo com a entrada de três jogadores, não conseguimos reativar o jogo. Vamos gerir alguns jogadores, não sei se um, dois ou três… - afirmou o técnico do Cruzeiro.

Veja as possíveis mudanças no Cruzeiro para enfrentar adversário com o qual empatou no turno

Entre os jogadores que podem começar no banco está o zagueiro Fabrício Bruno, que atuou nos 12 jogos após o reinício do Brasileirão em meados de julho sem sequer ser substituído. O volante Lucas Silva, o meia Matheus Pereira e os atacantes Kaio Jorge e Wanderson também atuaram nessas últimas 12 partidas, mas começando no banco ou sendo substituído no segundo tempo – o ex-jogador do Internacional não jogou pelos 90 minutos em nenhum desses jogos.

Atacante Sinisterra deve começar no banco contra o São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os possíveis substitutos seriam Jonathan Jesus para a zaga, Eduardo e Matheus Henrique para o meio-campo e Gabigol e Marquinhos para o ataque. O atacante colombiano Sinisterra, ainda sem as melhores condições físicas, deve começar no banco e estrear no decorrer da partida.