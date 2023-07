Victor Hugo, que entrou no segundo tempo no lugar de Everton Ribeiro, não fazia boa partida, mas foi o responsável pelo gol salvador do Flamengo. O tento saiu aos 49 minutos, no apagar das luzes do Maracanã, e garantiu ao menos um ponto ao rubro-negro, que teve tarde decepcionante. Em jogo contra o lanterna, o Fla não conseguiu ser efetivo e desperdiçou a oportunidade de diminuir a vantagem do Botafogo na liderança do Brasileirão.