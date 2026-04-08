Altitude e arquibancada 'raiz': Flamengo vai a Cusco e inicia busca pelo penta da Libertadores

O Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, receberá a estreia do Flamengo na Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (8). A partida contra o Cusco FC acontece às 21h30 (de Brasília) em um dos estádios mais altos do mundo, situado a 3.350 metros acima do nível do mar.

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O palco da partida é o oitavo mais alto do planeta e o quarto com maior altitude entre os utilizados nesta edição da Libertadores. A condição geográfica influencia o desempenho físico dos atletas e faz parte do contexto do confronto pela primeira rodada do Grupo A.

O Inca Garcilaso é o terceiro maior estádio do Peru e passou por reforma para a Copa América de 2004, tendo capacidade para 42.056 torcedores. A estrutura inclui setores atrás dos gols sem cadeiras, com torcedores posicionados diretamente no cimento e próximos ao campo, inclusive das áreas de aquecimento.

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O Lance! esteve presente no estádio em outubro de 2024. O ambiente nas arquibancadas tem participação ativa do público local, formado em maioria por torcedores jovens que cantam e utilizam instrumentos durante a partida. Entre os hábitos, está o consumo de chicha morada, bebida comum na região.

Uma curiosidade é que o estádio não possui bares internos. A venda de alimentos e bebidas é feita por barraquinhas distribuídas no entorno das arquibancadas.

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O clima "raiz" espera o atual campeão e clube mais rico da América do Sul nesta noite. Nas alturas de Cusco, o Flamengo inicia a campanha em busca do pentacampeonato da Libertadores.

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Estádio Inca Garcilaso de La Vega, em Cusco, no Peru, palco da estreia do Flamengo na Libertadores de 2026 (Foto: Reprodução)

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