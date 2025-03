Sampaoli abre o jogo sobre agressão a Pedro no Flamengo

O técnico Jorge Sampaoli revelou bastidores da saída do Flamengo, que ocorreu após episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernández a Pedro, em julho de 2023. O treinador lamentou o acontecimento em entrevista ao portal "ge".

— Ali terminou tudo. A gente vinha de 25 partidas… sem derrotas, a equipe vinha crescendo. Ganhamos em Belo Horizonte, que para o Flamengo sempre foi muito difícil. Eu acho que esse conflito entre Pedro e Pablo foi algo assim…

— Inclusive, eu queria sair, porque foi um fato que mudou a história. Então era como ficar… Inclusive eu expus isso ao presidente, que disse que "não, não"… Mas não era a mesma coisa. Não era porque foi algo que nos gerou um antes e depois — explicou Sampaoli.

A agressão aconteceu logo após a vitória do Rubro-Negro sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte, no dia 29 de julho de 2023. Apesar da declaração do técnico argentino, o Fla tinha 10 jogos de invencibilidade naquele momento. Ao total, eram 68% de aproveitamento em 16 vitórias, sete empates e quatro derrotas sob o comando do treinador.

O resultado contra o Galo deixou o Flamengo a nove pontos do então líder do Brasileirão, Botafogo, no fim do primeiro turno. Além disso, a partida antecedeu o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Olimpia.

— O que aconteceu já aconteceu muitas vezes em um montão de lugares. Mas se deu uma dimensão extremamente midiática e popular que era insustentável. Uma raiva de alguém que virou discussão e terminou mal. Mas, lamentavelmente para nós, esse dia aí foi o final. Primeiro porque perdemos Pablo, que é um profissional dos melhores do mundo. Vínhamos funcionando muito bem como comissão técnica e nesse momento, por tudo que gerou, tudo que se explorou depois, foi totalmente prejudicial para nós — justificou o treinador, sem clube desde que deixou o Rennes em janeiro.

Relembre o caso

Sem entrar em campo no duelo contra o Atlético-MG, no dia 23 de julho de 2023, o atacante Pedro sofreu uma agressão do preparador físico Pablo Fernández, da comissão técnica de Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo na época.

A confusão começou quando o preparador questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha (o Rubro-Negro ainda tinha uma substituição disponível). O camisa 9 retrucou e levou um soco na boca.