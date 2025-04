Bruno Henrique acumula participações decisivas em vitórias do Flamengo em 2025

O Flamengo venceu o Vitória, por 2 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão, no último domingo (6), e conquistou seus primeiros três pontos na competição. Além do brilho de Arrascaeta, Bruno Henrique despontou, mais uma vez, como o pilar decisivo do Rubro-Negro, ao marcar o gol da vitória.

Depois de uma sequência de lesões, o atacante se acostumou a entrar em campo para resolver a vida do Flamengo em 2025. Na temporada, foram 11 jogos disputados e sete participações em gols. Dessas, seis foram para colocar o Rubro-Negro na frente do placar ou empatar a partida.

O atacante atuou como titular contra o Deportivo Táchira, pela Libertadores, quando foi responsável pela assistência para o gol da vitória marcado por Juninho. Depois da viagem desgastante, o jogador começou no banco de reservas no duelo contra o Vitória, mas entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo, no lugar de Cebolinha, para decidir o jogo nos minutos finais.

Bruno Henrique marcou contra o Vasco na Taça Guanabara, nos dois jogos da semifinal do Carioca – também contra o Cruz-Maltino –, duas vezes contra o Botafogo na Supercopa, e agora, contra o Vitória; além da assistência na Libertadores. A única participação que não deu a vitória para o Flamengo, foi o de empate, no jogo de volta da semifinal do estadual.

O técnico Filipe Luís elogiou o jogador e explicou o motivo de Bruno Henrique não ter começado como titular na noite no Barradão.

– O Bruno Henrique também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viajante desgastante, e hoje ele estava exausto. Ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam. Mas são jogadores que quando entram, dão o máximo pelo Flamengo.

O gol sobre o Vitória se tornou a 101 vez que o camisa 27 balançou as redes pelo clube da Gávea. Após a partida, o atacante falou sobre a marca conquistada e a expectativa de chegar ao gol 200.

– É uma meta muito alta, mas esses 100 gols com a camisa do Flamengo já valem por tudo que conquistei aqui no clube. Então, o que vier agora é lucro. Fico feliz de, cada vez mais, estar deixando meu nome na história do clube.

Bruno Henrique x Vitória

⏰ 31 mins jogados

⚽ 1 gol (da vitória!)

🎯 2/4 finalizações no gol (1º do jogo!)

✅ 6/6 passes certos

💪 2/2 duelos ganhos

💨 1/1 drible certo

⤴️ 1 interceptação

Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Central Córdoba, da Argentina, na segunda rodada da Libertadores, na próxima quarta-feira (9), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é o líder da Grupo C, sendo o única a vencer na primeira rodada. Em seguida, viaja para Porto Alegre para encarar o Grêmio no próximo domingo (13).