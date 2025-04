O Flamengo venceu o Vitória, por 2 a 1, neste domingo (6), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, e conquistou seu primeiro triunfo na competição nacional. Depois da partida, Filipe Luís falou dos desgastes dos jogadores depois da viagem para Venezuela e desconversou sobre retorno de Pedro.

– Vitória muito importante. É um campo muito difícil, um time muito bem treinado, e que optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender. Um campo um pouco pesado, nos dificultou a nossa chegada na área. Mas, o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo. É verdade que precisamos melhorar detalhes do jogo com bola, porque queremos quer o time seja mais determinante na zona final do campo. Estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Eu descreveria essa vitória como heróica por parte dos meus jogadores. Quem viajou lá para Venezuela sabe, foi uma viagem difícil. Mas, uma vitória heróica e de muito valor. Não é fácil ganhar aqui e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram.

Arrascaeta e Bruno Henrique foram os pilares da vitória no Barradão. Depois de ter sido desfalques nos últimos jogos por conta de uma lesão no adutor sofrida com a seleção uruguaia, o camisa 10 retornou como titular e abriu o placar com um golaço. O treinador falou sobre o planejamento feito de recondicionamento do jogador.

– Fizemos um planejamento para o Arrascaeta de pré-temporada. Ele veio de uma cirurgia muito difícil de recuperar. Tentamos cuidá-lo muito, os minutos no Carioca foram para que ele fosse ganhando ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, ir se desenvolvendo muscularmente, ir ganhando peso, e com muito cuidado. Que treinador não quer botar o Arrascaeta em todos os jogos? Claro que eu gostaria, mas fomos com muito cuidado.

– O Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E aí, infelizmente, a gente perde o controle, são metodologias e treinamentos diferentes. Não digo melhor, nem pior, são métodos diferentes, onde o corpo do atleta gera adaptações, e são coisas que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. Uma lesão mínima, mas ao mesmo tempo temos que cuidar porque quando o jogador vai para a maca, ele descondiciona. Queremos ter ele sempre nessas condições porque ele é muito determinante, muito diferente.

Bruno Henrique começando no banco

– O Bruno Henrique também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viajante desgastante, e hoje ele estava exausto. Ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam. Mas são jogadores que quando entram, dão o máximo pelo Flamengo.

Filipe Luís exaltou a raça dos jogadores rubro-negros, que mesmo desgastados, não deixaram de correr e acertar nas movimentações. Porém, ressaltou que ainda tem ajustos a serem feitos para as próximos partidas.

– Hoje fizemos coisas muito boas, o Vitória não chegou nem perto de tirar a bola da gente no primeiro tempo, encontramos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol. Mas também temos coisas a melhorar. A velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que nós vamos aprimorando nos próximos dias em vídeos e treinamentos no campo.

O Flamengo está perto de ter um reforço ofensivo. Isso porque Pedro já está treinando em campo com o grupo e tem previsão para retornar aos gramados em abril. Apesar das expectativas, o comandante preferiu não dar muitos detalhes sobre a possibilidade do atacante retornar na próxima partida.

– Sobre o Pedro nós vamos ver, vou ter que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco.

Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Central Córdoba, da Argentina, na segunda rodada da Libertadores, na próxima quarta-feira (9), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é o líder da Grupo C, sendo o única a vencer na primeira rodada. Em seguida, viaja para Porto Alegre para encarar o Grêmio no próximo domingo (13).