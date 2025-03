Volante do Cruzeiro se apresenta ao Athletico-PR

Emprestado pelo Cruzeiro ao Athletico-PR até dezembro deste ano, o volante paraguaio Fabrizio Peralta desembarcou nesta segunda-feira (3), em Curitiba. O jogador de 22 anos vai usar a camisa 15 do Furacão na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao fim do empréstimo, o clube paranaense poderá exercer a compra de metade dos direitos econômicos de Peralta por 3,2 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

- É um orgulho muito grande para mim chegar aqui. Estou muito feliz e ansioso e darei o meu melhor para ajudar o Athletico a subir para a Série A, um lugar que lhe pertence – afirmou o volante paraguaio.

Para Peralta, disputar a Série B do Brasileiro não será problema:

- Estou acostumado com esse tipo de jogo, porque no Paraguai também é assim, mais pegado. Vai dar tudo certo – previu.

O paraguaio também elogiou a estrutura do clube paranaense:

- Ano passado joguei contra e treinei no CT (Centro de Treinamento do Caju), que tem toda a estrutura de que um jogador precisa – disse Peralta.

continua após a publicidade

➡️Gabigol e Rafaella curtem Carnaval de forma inusitada

Peralta chegou ao Cruzeiro como promessa mas teve poucas chances

Fabrizio Peralta chegou ao Cruzeiro em junho do ano passado, como uma promessa do futebol paraguaio - pelo Cerro Porteño, ele disputou, desde 2023, 36 jogos e marcou três gols e foi convocado para os Jogos Olímpicos de Paris (para se recuperar de contusão, já no Cruzeiro, ele pediu dispensa).

Ao custo de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) por 60% dos direitos econômicos, o jogador assinou contrato até dezembro de 2029, mas teve poucas oportunidades na Raposa. No total, Peralta disputou 14 jogos pelo Cruzeiro. Nesta temporada, participou de apenas duas partidas: contra o São Paulo (1 a 1), pela FC Series, em Orlando (EUA), e na estreia no Campeonato Mineiro, diante do Tombense (1 a 0), com uma equipe mista.