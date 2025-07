Depois do empate sem gols com o CRB, nesta quarta-feira (30), no Mineirão, pela Copa do Brasil, os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na manhã desta quinta-feira (31), na Toca da Raposa, iniciando a preparação para o jogo contra o Botafogo, domingo (3), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda do Cruzeiro

O lateral-direito Fagner deixou o Mineirão com o pé direito imobilizado e será avaliado pelos médicos do clube na manhã desta quinta-feira (31). A torcida do Cruzeiro esgotou os ingressos para o setor de visitantes no Engenhão em meia hora de venda na quarta-feira (30). Serão cerca de 2 mil cruzeirenses apoiando a equipe celeste contra o Botafogo.

Sub-20 é semifinalista do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro eliminou o Flamengo nas quartas de final do Brasileiro Sub-20, nesta quarta-feira (30). Após empate por 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio, a equipe celeste levou a melhor nos pênaltis: 4 a 3. O goleiro Marcelo pegou duas cobranças. O meia Baptistella fez o gol no primeiro tempo e desperdiçou um pênalti.

Aniversariante do dia

Atacante Elivelton fez o gol do título da Libertadores em 1997 (Reprodução/Rede Globo)

Herói da conquista da segunda Copa Libertadores do Cruzeiro, em 1997, o atacante Elivelton completa, nesta quinta-feira (31), 54 anos. Ele é o autor do gol na vitória por 1 a 0 sobre o Sporting Cristal, do Peru, no Mineirão, em 13 de agosto, na segunda partida da decisão. Elivelton disputou 93 jogos pela Raposa e marcou 16 gols, nas temporadas 1997 e 1998.

