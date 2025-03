Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, deu uma declaração sobre Walace, contratado por R$ 36 milhões em 2024. Ele é o volante menos usado nessa temporada e não tem recebido muitas oportunidades com o técnico português Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Nós temos esperança que o Leonardo Jardim recupere o nosso cabeça de área, que trouxemos a preço de ouro. O Jardim tem conversado muito com ele. Ele (Walace) já perdeu 4 kg desde que o Jardim chegou - disse o empresário em entrevista à "Band".

Em 2025, Matheus Henrique fez nove jogos, Lucas Romero e Christian entraram em campo sete vezes, Lucas Silva cinco e Walace apenas três. Walace é, de longe, o jogador do setor com menos minutos para mostrar seu futebol.

continua após a publicidade

Antes de jogar pelo Cruzeiro, o volante defendia a Uninese, da Itália, e também interessava ao Corinthans. Walace, de 29 anos, tem contrato com o clube mineiro até 2027 e também foi alvo do Rennes, da França e do Besiktas, da Túrquia, antes de desembarcar em Minas Gerais.

➡️Atlético-MG e Cruzeiro fecham janela de transferências em alta

Walace, volante do Cruzeiro, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Carreira de Walace, volante do Cruzeiro menos usado em 2025

Walace foi revelado pelo Grêmio em 2014 e rumou à Europa na temporada 2016/17. Teve passagens por Hamburgo e Hannover, da Alemanha, até se transferir para a Udinese em 2019/20. Foram 165 jogos com três gols e uma assistência pelo time italiano.

continua após a publicidade

Na sua última temporada na Europa, foi o jogador com mais bolas recuperadas das cinco grandes ligas europeias, com 276 em 37 partidas. Pela Seleção Brasileira, foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. Agora, no Cruzeiro, o volante tenta recuperar sua melhor forma.