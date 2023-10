CRUZEIRO (Técnico: Zé Ricardo)

Rafael Cabral; William (Palacios - 32' do 1ºT), Neris, Luciano Castán e Marlon; Oliveira (Ian Luccas - 40' do 2ºT), Machado; Lucas Silva e Nikão, Arthur Gomes (Paulo Vitor - 40' do 2ºT) e Wesley (Matheus Pereira - 15' do 2ºT).