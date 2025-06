Jardim: ‘jogadores do Cruzeiro calaram a boca de muita gente’

Com o empate por 0 a 0 com o Vitória, quinta-feira (12), no Barradão, o Cruzeiro não conseguiu ir para a pausa do Campeonato Brasileiro na liderança isolada. Chegou aos mesmos 24 pontos do Flamengo, mas com pior saldo de gols, nove contra 20. Mesmo assim, o técnico Leonardo Jardim está satisfeito com o rendimento da equipe nessa primeira parte da competição.

- Nossa classificação reflete o que temos feito, nossa atitude, nosso compromisso com o clube, nossa seriedade e nossa qualidade em termos de elenco e, com certeza, que os grandes responsáveis, esses que jogam, que lutam, que trabalham estão de parabéns por essa primeira etapa – afirmou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro, no entanto, ainda não coloca o Cruzeiro como candidato ao título brasileiro de 2025:

- Eles (os jogadores) surpreenderam e calaram muita gente, mas não é por isso que somos candidatos ao título. Temos equipes que se preparam com efetivos para essa candidatura. Vamos brigar, como já disse, em todos os jogos. Uma equipe com objetivo em cada jogo, vencer e conquistar os pontos – avisou Leonardo Jardim.

O técnico português garante que o Cruzeiro vai manter o ritmo, após a paralisação do Campeonato Brasileiro:

- Essa parada é obrigatória, não é nos que queremos. Os jogadores precisam ter férias. Todas as equipes vão ter que parar. Que os jogadores aproveitem com a família esse momento de descanso. Todos vão levar um plano físico para fazer em casa e acredito que vão cumprir. Voltamos dia 27, para dar continuidade ao trabalho, com a mesma ambição, sempre respeitando e trabalhando ao máximo – disse Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim vai aproveitar as férias em Portugal e em Mônaco

As férias começam nesta sexta-feira (13), e a reapresentação está marcada para dia 27. Leonardo Jardim também vai aproveitar esse período:

- Vou dividir as férias um pouco em Portugal, um pouco em Mônaco, principalmente para estar com meus pais. Depois de tanto tempo longe, quero estar com eles, com meu filho e algumas pessoas amigas. É a energia que preciso para, no dia 27, voltar com força para o meu trabalho – contou.

Depois da reapresentação, o Cruzeiro disputa o Vitória Cup, em Cariacica (ES), com jogos contra os argentinos Defensa y Justicia, dia 3 de julho, e Estudiantes, dia 6. Pelo Brasileirão, a próxima partida será contra o Grêmio, em casa, dia 12 ou 13 de julho.