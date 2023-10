Inicialmente, Cuiabá x Cruzeiro estava marcado para o dia 8 de outubro. Contudo, a CBF adiantou para o dia 5 e depois remarcou para o dia 14. De acordo com a entidade, o motivo da alteração é "com foco na preservação do gramado da Arena Pantanal" para o duelo entre Brasil x Venezuela, que aconteceu no dia 12.