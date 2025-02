Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (9), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A bola às 16h (de Brasília), no Mineirão, com transmissão de Sportv e Premiere. A Raposa tem 11 pontos e lidera o grupo C, enquanto o Galo é terceiro colocado do grupo A, com 10 somados. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético-MG

7ª RODADA - CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima;

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva;

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)

Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabricio Bruno e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo (Marquinhos); Dudu e Gabigol.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Otávio (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Deyverson.

