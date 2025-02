Cruzeiro x Atlético-MG: vidente aponta favorito para clássico mineiro

Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Para o clássico, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu uma partida bastante disputada mas com um leve favoritismo para o Atlético-MG.

Ao realizar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que o Cruzeiro deve impor dificuldades para o rival dentro de campo. Ele destacou, que a equipe celeste terá cartas para dominar o confronto, mas algumas brechas podem ser dadas para a equipe alvinegra surpreender.

Do lado do Atlético-MG, Luiz Filho destacou que a equipe do treinador Cuca irá se posicionar de maneira equilibrada dentro de campo. Nesse cenário, o time alvinegro deverá saber os momentos certos de atacar e de se defender dentro de campo. O vidente ainda chamou atenção para as jogadas de contra-ataque do clube, que podem ser letais para o Cruzeiro.

Para a partida, o tarólogo previu um confronto de boa qualidade. Contudo, ele pontuou que a partida pode deixar a desejar em um quesito misterioso, que para o vidente, o mais provável é a ausência de gols no confronto.

O clássico mineiro acontece na reta final da primeira fase do estadual. A equipe alvinegra chega para o confronto pressionada pelo resultado. Isso porque, atualmente ocupa a 3ª colocação do Grupo A do torneio estadual. A vitória contra o rival é primordial para as pretenções do clube em avançar para a próxima fase.

Por outro lado, o Cruzeiro chega com pouca pressão externa. O time lidera o Grupo C do torneio e tem uma situação confortável para avançar para a fase decisiva do estadual.