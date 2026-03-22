Interino do Cruzeiro fala sobre crise: 'Pandemônio'

Técnico interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho falou sobre a crise que a equipe vive. Na visão o comandante, o time Wesley

– Jogo difícil, competitivo de muitas faltas. As duas equipes querendo transições. Poder do Cruzeiro de empurrar o Santo par trás, descer o quarto homem. Tentamos em profundidade, mas não fomos felizes nas chances. Depois o jogo ficou igual, houve desgaste mental da equipe. Acredito que com as oportunidades criadas, o Santos não finalizou na primeira etapa. Tínhamos que ter saído com a vitória – analisou.

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– Todas as equipes tem estrutura para jogar o Brasileirão. 15 dos 20 times são bem estruturados. Criou-se uma expectativa por parte da imprensa, isso é normal. Quando começa o campeonato e estamos na zona, vira um pandemônio. Isso é uma responsabilidade, não estar nas primeiras posições. Fomos campeões do Mineiro, há sete anos não conquistávamos. Vira uma bola de neve. Parabenizar a torcida, tem o direito de cobrar. Não falta empenho e dedicação para esses jogadores. Vamos sair dessa situação. Os jogadores não tem como desaprender a jogar em três meses. Essa questão é passageira. Eles têm que abraçar a nova comissão técnica. Cabeça aberta para o novo treinador – disse Wesley Carvalho.

Cruzeiro x Santos

Em jogo de equipes que buscam sair da parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Santos promoveram uma partida pouco criativa no Mineirão e empataram em 0 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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Com o resultado, a Raposa segue sem vencer no Brasileirão e voltou para a lanterna com a vitória do Remo contra o Bahia. A equipe soma apenas quatro pontos em oito jogos. Do outro lado, o Santos fica na 15ª posição, com sete pontos.

Cruzeiro x Santos no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Vitória, no Mineirão, em 1º de abril. Enquanto isso, o Santos enfrenta o Remo, na Vila Belmiro, no dia 2.