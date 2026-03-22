Lucas Silva projeta chegada de Artur Jorge ao Cruzeiro: 'Vai encontrar um grupo forte'

Artur Jorge chegará a Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (23) depois de ser anunciado oficialmente neste domingo. O cenário que o comandante irá encontrar é preocupante, com a Raposa na lanterna do Brasileirão. Após o empate do Cruzeiro contra o Santos em 0 a 0, o meio-campista Lucas Silva projetou a chegada do novo comandante.

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– A chegada dele é bem animadora, um grande treinador. Vai pegar um grupo forte, unido, trabalhador. Um ambiente bom, acredito que isso favorece a chegada dele. E também, conseguirmos nos adaptar às ideias que ele vai implementar. Essa parada da Data Fifa dará mais tempo para trabalhar e chegar entrosado – projetou.

–Tempo para a gente se recompor, com a chegada do novo treinador para dar um ânimo a mais. O tempo, com a data Fifa também – ressaltou Lucas Silva sobre a importância do tempo para trabalhar com o novo comandante.

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Cruzeiro x Santos

Em jogo de equipes que buscam sair da parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Santos promoveram uma partida pouco criativa no Mineirão e empataram em 0 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Raposa segue sem vencer no Brasileirão e voltou para a lanterna com a vitória do Remo contra o Bahia. A equipe soma apenas quatro pontos em oito jogos. Do outro lado, o Santos fica na 15ª posição, com sete pontos.

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Cruzeiro x Santos no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Vitória, no Mineirão, em 1º de abril. Enquanto isso, o Santos enfrenta o Remo, na Vila Belmiro, no dia 2.

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