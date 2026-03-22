Wesley Carvalho não vê Cruzeiro 'tão mal assim' em empate contra o Santos
O auxiliar comandou a Raposa como interino neste domingo
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O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e está na lanterna da competição depois de empatar em 0 a 0 com o Santos neste domingo (22). Após a partida, o técnico interino Wesley Carvalho analisou o jogo da Raposa e afirmou que não foi tão mal assim.
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– Foi tão mal assim? Quantas oportunidades criamos? Contra um time que veio só para tirar nossa transição, fazer falta. Tivemos várias finalizações, chute do Gerson. Tivemos jogos no ano passado em que sofríamos e vencíamos por 1 a 0 – comentou o treinador.
– Não podemos condicionar o resultado final ao que produzimos. O mais importante é a vitória, não são os processos. Às vezes jogamos mal para caramba, consegue em transição fazer o gol e a sensação é de que foi bem. Não acredito que jogamos tão mal assim. Não aproveitamos as chances – ressaltou o técnico.
Cruzeiro x Santos
Em jogo de equipes que buscam sair da parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Santos promoveram uma partida pouco criativa no Mineirão e empataram em 0 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, a Raposa segue sem vencer no Brasileirão e voltou para a lanterna com a vitória do Remo contra o Bahia. A equipe soma apenas quatro pontos em oito jogos. Do outro lado, o Santos fica na 15ª posição, com sete pontos.
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Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Vitória, no Mineirão, em 1º de abril. Enquanto isso, o Santos enfrenta o Remo, na Vila Belmiro, no dia 2.
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