Técnico se despede do Al-Ain e está livre para o Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim se despediu oficialmente do Al-Ain, dos Emirados Árabes, e será anunciado pelo Cruzeiro nas próximas horas. O treinador português rescindiu o contrato com o clube árabe e está livre para assinar com a Raposa. O Al-Ain também já se despediu de Leonardo Jardim nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (4).

- Obrigado Al-Ain FC por estes três meses. Desejo a vocês tudo de melhor para o futuro. Emirados Árabes Unidos sempre em meu coração - publicou o treinador nas redes sociais.

- Al Ain anuncia fim da carreira de Leonardo Jardim no time. O Al Ain Football Club Company chegou a um acordo com o técnico português Leonardo Jardim e sua comissão técnica para rescindir o contrato entre as duas partes. O clube expressa seu agradecimento e reconhecimento ao treinador e sua comissão técnica pelos esforços realizados durante o último período, desejando-lhes sucesso em suas futuras carreiras - escreveu o clube numa publicação em árabe no X. O Al-Ain também anunciou o novo treinador: o sérvio Vladimir Ivic.

Leonardo Jardim, de 50 anos, deve desembarcar em Belo Horizonte ainda nesta semana. A tendência é que, no clássico diante do Atlético-MG, domingo (9), às 16h, o novo treinador do Cruzeiro esteja no Mineirão. A estreia no comando da Raposa seria contra o Democrata-GV, na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, dia 12. O jogo está marcado para Governador Valadares, mas a Pantera pode transferi-lo para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Nascido na Venezuela, filho de pais portugueses, Leonardo Jardim começou a carreira de treinador em Portugal. Depois de dirigir Camacha, Chaves, Beira-Mar e Braga, transferiu-se para o Olympiacos, da Grécia, em 2012. Voltou ao futebol português para comandar o Sporting por uma temporada e, em seguida, teve o melhor momento da carreira no Monaco, da França. Ficou lá por seis temporadas e conquistou o título francês em 2017.

Em 2021, Leonardo Jardim seguiu para o futebol árabe. Primeiro, dirigiu o Al Hilal, da Arábia Saudita, onde trabalhou com o meia do Cruzeiro, Matheus Pereira. Depois passou por Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e Al-Rayyan, do Catar, antes de chegar ao Al Ain, em novembro do ano passado.