Cruzeiro: Interino espera passar boas informações ao novo técnico

O técnico interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho, está aproveitando o período no comando para preparar a equipe da melhor maneira possível para a chegada do novo treinador. O clube está em entendimentos avançados com o português Leonardo Jardim, que, a qualquer momento, pode anunciar a saída do Al Ain, dos Emirados Árabes, e a chegada à Toca da Raposa.

Expectativa pela chegada de Leonardo Jardim continua

Uma preocupação de Wesley Carvalho, que dirigiu o Cruzeiro em duas vitórias, contra Itabirito (4 a 1) e Uberlândia (3 a 1), é sobre o que vai passar para o novo treinador:

- Quando chegar o treinador novo e eu tiver um contato com ele, vou poder passar o que já fizemos, como saída com três, jogo de progressão com volante, com volante na zona morta, com lateral fazendo, construção com três, 3-2-5, 3-1-6… Ele vai ter todo esse material à disposição, para ver o que é interessante levar à frente – afirma o técnico interino do Cruzeiro.

Leonardo Jardim pode ser anunciado como técnico do Cruzeiro a qualquer momento (Foto: Patrik Stollarz/AFP)

Wesley Carvalho reconhece que equipe tem muito do trabalho de Fernando Diniz

Nas duas partidas em que Wesley Carvalho comandou o Cruzeiro, a equipe mostrou um futebol mais solto, com os jogadores com liberdade para se movimentar e criar jogadas ofensivas. O treinador interino, no entanto, garante que são características herdadas do técnico Fernando Diniz, demitido há oito dias.

- O fato de terem personalidade e coragem para jogar é característica do Diniz. Só estou dando sequência, encorajando-os a fazer a mesma coisa. Nada de ter medo de jogar, de fazer um contra um, de ficar exposto, de atacar com seis, não ter medo de preenchimento de área e de sofrer contra-ataques – explicou Wesley Carvalho, após a partida contra o Uberlândia, no Mineirão.

Wesley Carvalho afirma que tem acrescentado pouca coisa ao trabalho desenvolvido pelos jogadores:

- O Diniz tem muita coisa boa. O que tenho de fazer é acrescentar alguma coisa que tenho como ideia de futebol. E poder convencer os atletas a fazerem o que entendo que é o melhor para eles, que têm correspondido muito bem – afirmou o treinador do Cruzeiro, que citou como mudança uma melhor marcação e ajustes diferentes dos de Diniz.