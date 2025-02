Cruzeiro: Expectativa pela chegada de Leonardo Jardim continua

A expectativa para a chegada do técnico português Leonardo Jardim ao Cruzeiro vai continuar nas próximas horas. O treinador, que já teria acordo verbal para deixar o Al Ain, dos Emirados Árabes, e também acerto encaminhado com a Raposa, não falou sobre o futuro profissional, após a derrota do seu clube para o Al Rayyan por 2 a 1, nesta segunda-feira (3), pela Liga dos Campeões da Ásia.

continua após a publicidade

- Não vou falar sobre meu destino com o time, mas apenas sobre o Al Ain – avisou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a derrota de virada para o Al Rayyan, no Estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos, que pode ter sido a última partida do treinador no comando da equipe.

O Al Rayyan, do Catar, comandado por Artur Jorge, técnico campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, venceu com gol do brasileiro Roger Guedes nos minutos finais da partida. A derrota deixa o Al Ain na vice-lanterna do Grupo B e praticamente eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. Em 14 jogos no comando do Al Ain, Leonardo Jardim venceu cinco, empatou quatro e perdeu cinco.

continua após a publicidade

Matheus Pereira garante ter bom relacionamento com Leonardo Jardim

O meia Matheus Pereira trabalhou com Leonardo Jardim no Al Hilal, da Arábia Saudita, em 2021, e conhece bem o técnico português. Após a vitória do Cruzeiro sobre o Uberlândia, domingo (2), no Mineirão, o meia cruzeirense garantiu que não tem qualquer problema de relacionamento com o treinador:

- Eu gosto muito do Jardim. Eu amo o Jardim, e o Jardim gosta muito de mim. A gente já conversou e se resolveu. São coisas que acontecem no futebol. Não é a primeira vez e nem a última, mas o Jardim sabe do carinho que tenho por ele. Conversamos depois, não tem problema nenhum – afirmou o meia do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Matheus Pereira se referia a um leve desentendimento entre os dois depois que ele não gostou de ser substituído na derrota do Al Hilal para o Al-Nassr por 2 a 0, em 16 de dezembro daquele ano. Juntos, foram campeões da Liga dos Campeões da Ásia, do Campeonato Saudita e da Supertaça da Arábia Saudita.