Cruzeiro perde zagueiro para sequência da temporada

A vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, de virada, domingo (2), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, trouxe uma notícia ruim para o Cruzeiro: a grave contusão no joelho direito do zagueiro João Marcelo. Substituído ainda aos 15 minutos de jogo, João Marcelo teve diagnosticada, nesta segunda-feira (3), lesão multiligamentar e terá de passar por cirurgia, conforme o clube informou nas redes sociais.

João Marcelo também usou as redes sociais para falar sobre o momento difícil pelo qual está passando:

- Tenho fé nos planos de Deus e confio no melhor que ele tem para mim! Nas próximas partidas, serei um torcedor do Cruzeiro, com a certeza de que meus companheiros seguirão se dedicando por amor a essa camisa! Aproveito para agradecer por todas as mensagens de carinho que venho recebendo! Tudo passa - postou o zagueiro.

Como o Cruzeiro conta com apenas três zagueiros no grupo – Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba -, é provável que a diretoria do clube volte ao mercado para contratar um jogador para a posição.

Fabrício Bruno é um dos três zagueiros à disposição no grupo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O zagueiro João Marcelo chegou à Raposa no meio da temporada 2023, emprestado pelo Porto, de Portugal, e teve seu passe adquirido em definitivo em maio do ano passado. O Cruzeiro pagou cerca de 1,5 milhão de euros (mais de R$ 8 milhões) ao clube português. O jogador, que tem contrato até o fim de 2018, já disputou 62 partidas pelo Cruzeiro, ainda não marcou e fez três assistências. Depois de terminar 2024 como titular, João Marcelo vinha perdendo espaço no time titular para Jonathan Jesus.

João Marcelo é o terceiro problema médico do Cruzeiro nesse início de temporada

João Marcelo é o terceiro problema sério para o departamento de saúde do Cruzeiro. O atacante Dinenno se recupera, desde o ano passado, de cirurgia para corrigir lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. E o meia Japa faz tratamento de lesão no tendão da coxa esquerda sofrida em um treino na Toca da Raposa na semana passada.