Cruzeiro, com time misto, perde na estreia de Leonardo Jardim

Na estreia do técnico Leonardo Jardim, nesta quarta-feira (12), o Cruzeiro poupou os titulares e foi derrotado pelo Democrata-GV por 2 a 1, de virada, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A Raposa já estava classificada e vai enfrentar na semifinal o América, que terá a vantagem de ser mandante do segundo jogo. O Democrata-GV, com 11 pontos, vai disputar o Troféu Inconfidência.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim escalou um time reserva na estreia pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O jogo começou com gols, mas logo o ritmo caiu e ficou muito lento. Logo aos 4 minutos, Fagner cruzou para o meio da área, e o franco-congolês Bolasie chegou antes do goleiro Thulio e cabeceou no meio do gol. O Democrata-GV empatou aos 15 minutos, com um belo chute de Luann, de fora da área, com efeito. A Pantera quase fez o segundo, aos 25 minutos, com Gutinho.

Leonardo Jardim reclamava muito da lentidão da equipe e de erros individuais. Nos minutos finais, o lateral Marlon e o volante Lucas Silva arriscaram chutes de fora da área, mas não acertaram o gol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

No segundo tempo, Dudu e Matheus Pereira entraram no Cruzeiro

O segundo tempo da partida continuou no mesmo ritmo. Mesmo com a entrada dos titulares William, Kaiki, Matheus Pereira e Dudu, em momentos diferentes, o rendimento do Cruzeiro não melhorou. Houve dois lance de perigo em cabeçadas de Dudu e Eduardo, ambas para fora.

E quem voltou a marcar foi o Democrata-GV. Aos 35 minutos, Lucas Lima levantou a bola na área, Léo Aragão saiu mal e o aniversariante Antônio Júnior fez de cabeça.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

DEMOCRATA-GV 2 X 1 CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO - 7a. RODADA

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 - 19h45

📍 Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

🥅 Gols: Bolasie (4'/1°T), Luann (15'/1°T) e Antônio Júnior (35'/2°T)

🟨 Cartão amarelo: Fagner (Cruzeiro)



⚽ ESCALAÇÕES

DEMOCRATA-GV (Técnico: Wladimir Araújo)

Thulio, Lucas Lima, Donato, Lula e Wender; Murilo (Antônio Júnior), Caetano (Luís Felipe), Luanderson e Luann (Dominy); Gutinho (Juan) e Wallace Fernandes (Marcolino).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão, Fagner (William), Jonathan Jesus, Villalba e Marlon (Kaiki); Walace (Matheus Pereira), Lucas Silva e Eduardo; Marquinhos (Rodriguinho), Bolasie e Tevis (Dudu).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Emílio Junio Nascimento Santos

4️⃣ Quarto árbitro: Wagner Ferreira de Souza

🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto