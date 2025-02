Leonardo Jardim admite que Cruzeiro tinha a obrigação de vencer

O técnico Leonardo Jardim não ficou nada satisfeito com a estreia no comando do Cruzeiro, a derrota por 2 a 1, de virada, para o Democrata-GV, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, nesta quarta-feira (12). Mesmo poupando vários titulares, já que o time já estava classificado para a semifinal do Mineiro, o treinador reconhece que a Raposa teria de sair da partida vencedora.

- Qualquer equipe do Cruzeiro tem obrigação de ganhar esse tipo de jogo, com muito respeito ao adversário – afirmou Leonardo Jardim, em entrevista coletiva, após a derrota para a Pantera.

O treinador admitiu que a equipe encontrou muita dificuldade diante do Democrata-GV e explicou porque escalou um time alternativo:

- Nossa equipe teve dificuldade, porque não tem o costume de jogar junto e alguns jogaram pouco este ano. Mas foi uma decisão de gerir o grupo que enfrentou o Atlético-MG, domingo, e também ver o tipo de jogador que nós temos. Ver qual nosso elenco, já que não poderei treinar muito – explicou.

Torcida do Cruzeiro não saiu satisfeita da Arena do Jacaré nesta quarta-feira (12) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim repetiu que gostaria de ter vencido, até mesmo para satisfazer o torcedor que compareceu à Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e vaiou o time ao final do jogo:

- Mesmo com esse plano, queríamos vencer e não conseguimos. Gostaria de oferecer uma vitória aos adeptos que vieram em grande número, mas eles têm que entender que era a oportunidade de observar alguns jogadores e tirar a carga de outros, para nos apresentar forte no próximo jogo – comentou o técnico do Cruzeiro.

Semifinal contra o América começa para o Cruzeiro no domingo (16)

Na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai enfrentar o América, e o primeiro jogo deverá ser domingo (16), no Mineirão – a Federação Mineira de Futebol ainda vai confirmar datas e horários dos jogos. O mando da partida de volta é do Coelho, que deve optar pela Arena Independência.

Diferentemente de anos anteriores, não há vantagem para nenhuma das equipes em caso de empate em pontos e saldo de gols, após as duas partidas. Nesse caso, o finalista do Mineiro de 2025 será conhecido na disputa de pênaltis.