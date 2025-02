Técnico Leonardo Jardim conhece a Toca da Raposa

O novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, antes de ir para o Mineirão, para assistir ao clássico contra o Atlético-MG, neste domingo (9), esteve na Toca da Raposa, na companhia do dono da SAF do clube, Pedro Lourenço. O clube divulgou as imagens nas redes sociais.

Pouco antes do clássico, Leonardo Jardim foi apresentado à torcida do Cruzeiro, no gramado do Mineirão, e foi muito aplaudido. Nesta segunda-feira (9), o treinador será oficialmente apresentado à imprensa na Toca da Raposa, às 14h.

A estreia de Leonardo Jardim deverá ser contra o Democrata-GV, na quarta-feira (12), às 19h45, pela última rodada da primeira fase do Estadual, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O nome do treinador, no entanto, precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Caso contrário, a estreia ficará para a primeira partida da semifinal do Mineiro, dia 15 ou 16 deste mês.

Três profissionais vieram com Leonardo Jardim para a comissão técnica do Cruzeiro: os auxiliares Antonio Vieira e José Barros e o analista Diogo Dias.

O treinador desembarcou em Belo Horizonte no sábado (8) e deu detalhes do acerto com o Cruzeiro por duas temporadas:

- Chegamos a um acordo para fazer a rescisão (com o Al Ain, dos Emirados Árabes) no fim de janeiro, para que eu pudesse vir embora, porque minha esposa só sairia do hospital no dia 6 de fevereiro (ela estava internada num hospital em Portugal desde o Natal). Entretanto, no final do mês, surgiu a oportunidade do Cruzeiro. Como já disse, era uma ambição minha treinar um dia no Brasil. A única condição era que eu esperasse a minha esposa sair do hospital para vir comigo. O Cruzeiro aceitou e, a partir daí, tudo ficou mais fácil – explicou Leonardo Jardim.