Atacante do Cruzeiro denuncia perfis falsos em rede social

Suspenso do próximo jogo do Cruzeiro, o atacante Arroyo ganhou mais uma dor de cabeça. Nesta quinta-feira (13), o jogador equatoriano denunciou que há perfis falsos com seu nome no TikTok. Por meio do Instagram, Arroyo afirmou que tem conta oficial somente nessa rede social e não é cadastrado em nenhuma outra.

- Quero informar que recentemente descobri que existem duas contas falsas no TikTok se passando por mim. Essas pessoas estão utilizando meu nome e até elementos da minha identidade sem minha autorização, o que constitui uma grave falsificação de identidade que pode causar confusão ou enganar quem me segue de boa fé – publicou o atacante, no início da mensagem.

Mensagem de Arroyo no Instagram denunciando perfis falsos

Em seguida, Arroyo afirma que já denunciou as contas ao TikTok e avisa que mantém conta oficial apenas no Instagram:

- Quero deixar muito claro que nenhuma dessas contas me pertence. Já apresentei as denúncias correspondentes ao TikTok para que tomem as medidas necessárias e removam ambos os perfis o mais rápido possível. Para evitar mal-entendidos, lembro que a minha única conta oficial nas redes sociais é esta: https://www.instagram.com/chechearroyo.7/ - completou o atacante do Cruzeiro.

Arroyo também pede para quem identificar os responsáveis pelas contas falsas que denunciem ao TikTok:

- Agradeço imensamente se, ao se depararem com alguma dessas contas falsas, puderem denunciá-las. O apoio de vocês é fundamental para combater esse tipo de prática e proteger nossa comunidade. Obrigada (sic) por estarem sempre comigo, pela confiança e por ajudarem a manter minhas redes limpas e seguras – finalizou.

Chama a atenção o texto correto em português, indicando que Arroyo, recém-chegado ao Brasil, teve boa assessoria para fazer a denúncia contra os falsos perfis, nem que seja de Inteligência Artificial.

Atacante desfalca o Cruzeiro na próxima partida, contra o Juventude

Por causa do terceiro cartão amarelo, recebido no empate por 0 a 0 com o Fluminense, domingo (9), Arroyo fica de fora da partida contra o Juventude, dia 20, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O equatoriano já disputou nove partidas pelo Cruzeiro, incluindo as sete últimas – tornou-se titular após a contusão de Wanderson. Arroyo marcou um gol, contra o Vitória (3 a 1), e deu uma assistência, para o gol de Christian contra o Fortaleza (1 a 0).