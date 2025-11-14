Cruzeiro busca melhorar aproveitamento contra equipes do Z4 do Brasileiro

Invicto contra as equipes que ocupam o G7 do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também tem bom aproveitamento contra adversários que estão na zona de rebaixamento para a Série B. Na próxima rodada, a 34ª, na retomada do Brasileirão após a pausa para a data Fifa, a Raposa enfrentará mais um time que ainda briga para escapar da queda: o Juventude, dia 20, em Caxias do Sul (RS).

A equipe celeste já jogou seis vezes contra os quatro últimos colocados no Brasileirão - o Z4, no momento, é formado por Sport, Fortaleza, Juventude e Santos. Nesses confrontos, obteve quatro vitórias, um empate e uma derrota, ou seja, 13 dos 18 pontos disputados, o que dá aproveitamento de 72,2%.

Curiosamente, as duas partidas que não terminaram com vitória celeste foram disputadas no Mineirão: a derrota por 2 a 1 para o Santos, na última rodada do turno, e o decepcionante empate com o lanterna Sport, em 5 de outubro.

O Cruzeiro também tem vantagem no confronto com o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas também seriamente ameaçado de queda para a Série B. Nos jogos com o time baiano, neste Brasileirão, a Raposa empatou por 0 a 0 no Barradão e venceu por 3 a 1 no Mineirão.

Arroyo comemora assistência para o gol contra o Fortaleza, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Contra os demais integrantes do G7, que estão garantindo vaga na Copa Libertadores de 2026, o Cruzeiro, que ocupa o terceiro lugar com 64 pontos, tem excelente desempenho. São sete vitórias e quatro empates nas partidas contra Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense.

As cinco derrotas do Cruzeiro neste Brasileirão foram para Internacional (15º colocado), Red Bull Bragantino (11º), Ceará (12º), Santos (17º) e Vasco (10º).

Veja o desempenho do Cruzeiro contra adversários do Z4: