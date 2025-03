Cruzeiro: três jogadores seguem evolução de recuperação física

O período de treinamentos do Cruzeiro até a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 29, às 18h30, contra o Mirassol, no Mineirão, está sendo importante para três jogadores que se recuperam de contusões graves. O meia Japa e os atacantes Lautaro Diaz e Dinenno seguem evoluindo na recuperação e estão próximos de voltar a jogar, agora sob o comando do técnico Leonardo Jardim.

Nesta terça-feira (11), o clube anunciou que o meia Japa deixou o departamento médico e iniciou o processo de transição física.

Japa está fora das atividades com bola desde o fim de janeiro, quando, num treino, sofreu lesão em tendão da coxa esquerda – o meia de 21 anos não chegou a jogar nenhuma partida nesta temporada.

As contusões têm sido empecilho para Japa se firmar no profissional do Cruzeiro. No ano passado, ele participou de apenas 15 jogos e uma fratura no pé direito o afastou dos gramados por longo período – em 2023, foram sete partidas. Mesmo assim, vários clubes já manifestaram interesse no meia, como revelou recentemente o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. O último deles foi o Internacional, por ocasião da transferência do atacante Wanderson.

O argentino Lautaro Diaz (foto) voltou a treinar com o grupo na segunda-feira (10). O atacante está seguindo um programa de fortalecimento muscular e apresentou evolução no quadro. Desde o ano passado, Lautaro Diaz, de 26 anos, tem desfalcado a equipe por causa de desequilíbrio muscular. Neste ano, ele jogou seis vezes, a última na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, em 9 de fevereiro.

A recuperação do atacante Dinenno está um pouco mais atrasada, em relação aos companheiros. O argentino segue com trabalhos físicos, agora em campo, mas sem treinar coletivamente, e a previsão de retorno continua para abril, oito meses após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A contusão ocorreu no empate sem gols com o Internacional, em 28 de agosto do ano passado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Dinenno foi operado no início de setembro e abriu mão de parte das férias para prosseguir com o tratamento na Toca da Raposa.

Cruzeiro terá três testes antes da estreia no Brasileiro, contra o Mirassol

No sábado (15), o Cruzeiro fará jogo-treino com o Botafogo, no Estádio Engenhão, no Rio, com portões fechados para torcida e imprensa. Na terça-feira (11), o treino será na Toca da Raposa contra o Pouso Alegre, que se prepara para a Série D do Brasileiro. E no dia 22, o adversário será o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.