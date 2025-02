Técnico do Cruzeiro avisa: ‘Sou direto com os jogadores’

O primeiro contato com os jogadores do Cruzeiro, na manhã desta segunda-feira (10), na Toca da Raposa, deixou boa impressão no novo técnico da equipe. Leonardo Jardim também foi direto com os atletas, principalmente quanto ao desempenho no time neste início de temporada.

- Normalmente tenho uma mensagem muito direta e honesta para meus jogadores, não sou de contar histórias. Os portugueses são um pouco diretos… Temos de melhorar, mas não é o treinador que vai mudar isso. Sou apenas uma peça. São os jogadores que têm de fazer essa mudança. Vi na cara deles que estão motivados para fazer melhor e fazer sucesso no Cruzeiro – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva na Toca da Raposa.

Sobre a fama de disciplinador, o técnico português reconhece que cobra muito dos jogadores:

- Gosto que as coisas corram bem, que as pessoas respeitem o clube que paga os salários e os adeptos. Cobro um pouco mais que habitual. Sou defensor do grupo dentro das regras que temos de impor, mas isso também faço com meu filho, é a mesma coisa. Isso que quero transmitir – avisou Leonardo Jardim.

A estreia do treinador será quarta-feira (12), contra o Democrata-GV, às 19h45, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o único time já classificado para a semifinal, mas depende dos resultados dos outros jogos para a definição do adversário e da vantagem de mando de campo nos confrontos decisivos.

Leonardo Jardim tem muita experiência na Europa e no futebol árabe

Nascido na Venezuela, filho de pais portugueses, Leonardo Jardim mudou-se aos três anos para Portugal, onde começou a carreira de treinador. Depois de dirigir Camacha, Chaves, Beira-Mar e Braga, transferiu-se para o Olympiacos, da Grécia, em 2012. Voltou ao futebol português para comandar o Sporting por uma temporada e, em seguida, teve o melhor momento da carreira no Monaco, da França. Ficou lá por seis temporadas e conquistou o título francês em 2017.

Em 2021, Leonardo Jardim seguiu para o futebol árabe. Primeiro, dirigiu o Al Hilal, da Arábia Saudita, clube no qual trabalhou com o meia Matheus Pereira. Depois passou por Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e Al-Rayyan, do Catar, antes de chegar ao Al Ain, em novembro do ano passado.