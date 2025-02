Leonardo Jardim promete trabalho para levar Cruzeiro à boa fase

Em seu primeiro dia de trabalho na Toca da Raposa, nesta segunda-feira (10), o técnico português Leonardo Jardim reconheceu que o Cruzeiro não passa por um bom momento e prometeu trabalho para recuperar a boa fase da equipe. Após conversar com os jogadores, o novo treinador da Raposa concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa.

continua após a publicidade

- Tudo que eu diga já transmiti aos jogadores, por isso estou à vontade. O que eu pretendo e posso prometer é trabalhar para criar uma equipe com equilíbrio, que tenha atitude à procura do resultado, à procura da vitória, em respeito à historia do clube e a seus adeptos (torcedores). Com certeza, vamos passar de uma fase mais negativa, que é o caso, porque os clubes só trocam de treinador quando estão numa fase mais negativa, e queremos passar para uma fase positiva. Não vai ser da noite para o dia, é um processo evolutivo, de crescimento, em que a gente está empenhado, sabendo que, no Brasil, a pressão é muito grande - afirmou o técnico português.

A estreia de Leonardo Jardim, que assinou contrato por duas temporadas, será contra o Democrata-GV, quarta-feira (12), às 19h45, pela última rodada da primeira fase do Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O nome do treinador, no entanto, precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Caso contrário, a estreia ficará para a primeira partida da semifinal, sábado (15) ou domingo (16).

continua após a publicidade

Três profissionais vieram com Leonardo Jardim para a comissão técnica do Cruzeiro: os auxiliares Antonio Vieira e José Barros e o analista Diogo Dias.

Técnico Leonardo Jardim deve estrear no comando do Cruzeiro na quarta-feira (12) (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

Leonardo Jardim nunca foi jogador profissional e começou a carreira de técnico muito cedo

Formado em educação física pela Universidade da Madeira, em Portugal, Leonardo Jardim, de 50 anos, nunca foi jogador profissional. Ele iniciou a carreira como treinador muito cedo e, aos 24 anos, tornou-se o português mais jovem a obter a licença da UEFA para treinar futebol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

O técnico português chegou a Belo Horizonte no sábado (8). No dia seguinte, esteve pela manhã, na companhia de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, na Toca da Raposa para conhecer a estrutura do local de treinamentos do clube. À tarde, acompanhou o clássico contra o Atlético-MG no Mineirão. Antes da partida, foi apresentado à torcida celeste presente no estádio e recebeu muitos aplausos.