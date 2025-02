Cruzeiro formaliza reclamação contra arbitragem do clássico

O Cruzeiro formalizou uma reclamação contra a arbitragem do clássico contra o Atlético-MG, disputado no último domingo (9). A Raposa protocolou uma queixa na Federação Mineira de Futebol (FMF) e entende ter sido prejudicado no confronto em que acabou derrotado por 2 a 0, no Mineirão.

O lance que deu origem a revolta no Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos em que Dudu sofre uma falta no campo de ataque e leva um pisão no braço do zagueiro Lyanco. No entanto, a arbitragem não expulsou o defensor do Galo.

O clube cita nominalmente o árbitro Rodolpho Toski Marques, que era o responsável pelo VAR no clássico mineiro. A Raposa também pediu acesso ao áudio do VAR com Felipe Fernandes de Lima, que foi o juiz de campo escolhido pela FMF.

O Cruzeiro também questiona a revisão feita pelo VAR que culminou com a expulsão de Gabigol ainda no primeiro tempo do jogo. Por fim, o Cabuloso pediu lisura na sequência do Campeonato Mineiro.

Veja a nota oficial do Cruzeiro contra a arbitragem

O Cruzeiro protocolou, na manhã desta segunda-feira, na Federação Mineira de Futebol e na comissão de arbitragem uma queixa formal a respeito da atuação dos árbitros, sobretudo do VAR, comandado pelo sr. Rodolpho Toski Marques, na partida desse domingo, contra o Atlético-MG, válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

No entendimento do clube e de todos os especialistas que se manifestaram publicamente, houve um erro grosseiro em lance ocorrido aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o VAR deveria ter atuado e indicado a revisão do lance que ocasionaria a expulsão de um atleta adversário.

Com total descontentamento com o ocorrido, o Cruzeiro também informa que solicitou todos os áudios da comunicação entre o VAR e árbitro em campo acerca do lance em questão, além de outros momentos cruciais da partida, como a revisão da jogada que culminou na expulsão do atleta Gabriel.

O Cruzeiro preza pela lisura da competição e não deseja ser beneficiado, mas, sob hipótese alguma, aceitará ser prejudicado.