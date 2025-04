Cruzeiro: Dinenno aponta maior dificuldade em longa recuperação

O atacante Dinenno, do Cruzeiro, após oito meses afastado, voltou a jogar neste domingo (20) mas a satisfação não foi completa por causa da derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador argentino não entrava em campo desde agosto do ano passado, quando sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em jogo contra o Internacional, no Mineirão.

- Obviamente, estou feliz pelo retorno, mas com muita tristeza também. Acho que a gente merecia pelo menos um ponto pelo jogo que fez – afirmou Dinenno, que entrou aos 33 minutos do segundo tempo, no lugar de Kaio Jorge, e teve pouca participação no jogo.

Dinenno, que já havia ficado no banco na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, na quinta-feira (17), no Mineirão, falou sobre o longo período de recuperação:

- Procurei por todo o tempo fazer de tudo que estava ao meu alcance para conseguir o retorno mais rápido e mais seguro também. A parte mais difícil é a questão mental. A parte técnica e física tive muito tempo para trabalhar. E já venho trabalhando há tempo já – disse o atacante.

Atacante Dinenno não jogava desde agosto do ano passado (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Dinenno acredita que ainda tem o que melhorar com a sequência de jogos:

- Eu me senti bastante bem. Sei que vou melhorar com mais jogos, treinos e rodagem. A condição de jogo só com jogo. Tenho de ganhar a oportunidade nos treinos e demonstrar no tempo quando entro no campo. Por isso, a bronca por não ter conseguido fazer. A possibilidade vai ser pouca e quero ser mais efetivo. Vou seguir trabalhando para isso – avisou.

continua após a publicidade

Dinenno encara com naturalidade briga por lugar no ataque do Cruzeiro

Dinenno sabe que a disputa por vaga no ataque do Cruzeiro está acirrada:

- Obviamente, a gente trabalha para jogar, mas é o treinador quem decide. Estamos fechados com ele e com o grupo. Eu sempre vou apoiar aquele que tiver a oportunidade. Estou voltando de lesão, mas não quero colocar isso como desculpa - comentou.

- Além disso, todo o grupo está com oportunidades. E oportunidade se dá com trabalho e rendimento. Hoje é o Kaio que está jogando, e está fazendo um trabalho impressionante, temos que respeitar isso. O Gabi é um jogador que todo mundo conhece a qualidade dele. E a gente tem que aproveitar a qualidade e a capacidade de ter diferentes opções no Cruzeiro – completou.

Dinenno já está com o pensamento no próximo jogo, quinta-feira (24), contra o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro perdeu os dois primeiros jogos e está na lanterna do Grupo E.

- Temos que melhorar, porque na quinta-feira, tem jogo muito importante para nós e temos de tentar os pontos de que estamos precisando – afirmou.