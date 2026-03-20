Técnico de rival do Cruzeiro na Libertadores analisa sorteio: 'Equipes grandes'

Definidos os grupos da Libertadores, o Cruzeiro irá enfrentar Boca Juniors-ARG, Universidad Católica-CHI e Barcelona-ECU. Em entrevista coletiva, o técnico da equipe chilena, Daniel Garnero, analisou o grupo e destacou a força dos clubes.

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– Sabia (que seria difícil). Estávamos no pote 3 da Libertadores e os dois acima (Boca e Cruzeiro) são rivais muito difíceis. Hoje, no formato em que está a Libertadores, também chegam equipes do pote 4 que podem ser… isso já aconteceu em outras edições – disse o treinador.

– Não é fácil estar no pote 3. Nos sobrou equipes grandes, que conhecem a competição. Vamos ser visitantes em todos os lados, são coisas que todos vão passar. São equipes grandes, com tradição, com vontade de competir nesse torneio. Vamos fazer todo o possível para que as coisas saiam bem – comentou Daniel.

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Daniel Garnero (Foto: Divulgação Universidad Católica)

– Obviamente, a localidade (jogar em casa) vai ser muito importante, mas, acima disso, temos que nos preparar para estar à altura e competir à altura da Libertadores, que vai ser muito exigente – destacou.

Confira agenda da Raposa na Libertadores

07/04 (Ter) às 19h00: Barcelona-EQU x Cruzeiro (Monumental de Guayaquil)

Barcelona-EQU x Cruzeiro (Monumental de Guayaquil) 15/04 (Qua) às 19h00: Cruzeiro x Universidad Católica (Mineirão)

Cruzeiro x Universidad Católica (Mineirão) 28/04 (Ter) às 21h30: Cruzeiro x Boca Juniors (Mineirão)

Cruzeiro x Boca Juniors (Mineirão) 06/05 (Qua) às 23h00: Universidad Católica x Cruzeiro (San Carlos de Apoquindo)

Universidad Católica x Cruzeiro (San Carlos de Apoquindo) 19/05 (Ter) às 21h30: Boca Juniors x Cruzeiro (La Bombonera)

Boca Juniors x Cruzeiro (La Bombonera) 28/05 (Qui) às 21h30: Cruzeiro x Barcelona-EQU (Mineirão)

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