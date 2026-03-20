Jogador do Cruzeiro pede desculpas após vídeo polêmico

Dois dias depois da derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Athletico-PR, o lateral-direito William se pronunciou nesta sexta-feira (20), por meio de suas redes sociais por conta de uma ação polêmica na partida.

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Ao apito final, o defensor foi flagrado ao lado de Fagner e Odair Hellmann conversando e sorrindo. o vídeo não agradou os torcedores.

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– Nação Azul, primeiramente, quero pedir desculpas por esse vídeo que está rolando nas redes sociais, no qual foi tirado totalmente de contexto e não representa o que eu sinto. Sei da paixão do torcedor pelo clube e nunca faria algo que desrespeitasse isso – comunicou William.

– Então, venho pedir desculpas mais uma vez a todo torcedor que se sentiu ofendido. Em segundo lugar, quero deixar muito claro que o meu comprometimento com o clube é total, sempre foi. Desde que cheguei a BH, sempre tentei fazer o meu melhor – prosseguiu.

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– Trabalho todo dia tentando fazer o meu melhor para que eu esteja no meu mais alto nível, para representar e honrar essa camiseta da forma que tem que ser. Peço que vocês contem comigo, com os meus companheiros e logo, logo vamos sair dessa situação incômoda que nos encontramos – finalizou William.

Athletico-PR x Cruzeiro

O Athletico-PR fez o fator casa sobressair na noite desta quarta-feira (18) e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Mendoza, enquanto o da Raposa foi anotado por Neyser.

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Athletico-PR e Cruzeiro, na Arena da Baixada (Fotos: Igor Barrankievicz e Du Caneppele/Cruzeiro)

Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 10 pontos e está na sétima posição. Do outro lado, o Cabuloso segue afundado na zona de rebaixamento, na vice-lanterna da competição.

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

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