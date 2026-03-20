Jornalistas analisam grupos de Flamengo e Cruzeiro na Libertadores
Comentaristas da TNT Sports analisam grupos dos brasileiros
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O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026 movimentou o cenário do futebol sul-americano e trouxe desafios distintos para os clubes brasileiros. O sorteio aconteceu nesta quinta-feira (19).
Análise do grupo do Flamengo na Libertadores: reencontro, altitude e pedreiras
Flamengo
Grupo da morte! Confira análise dos adversários do Cruzeiro na Libertadores
Cruzeiro
Tironi no Lance!: veja análise dos grupos dos paulistas na Libertadores e Sul-Americana
Futebol Nacional
Durante a transmissão do programa 'De Placa', Vitor Sérgio Rodrigues, Octavio Neto e Ricardinho Martins analisaram o caminho de cada brasileiro na competição. O destaque ficou para o Flamengo e o Cruzeiro, que terão caminhos complicados logo no início.
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Caminho dos cariocas na Libertadores
Cabeça de chave do Grupo A, o Flamengo caiu ao lado de Estudiantes, Independiente, Independiente Medellín e Cusco FC. A chave foi rapidamente classificada como complicada pelos comentaristas, que apontaram a altitude de 4 mil metros como o maior desafio.
O Fluminense também terá um desafio moderado, também com atenção especial à altitude contra o Bolívar, afirma Vitor Sério Rodrigues.
Paulistas com caminho favorável
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Do lado Paulista, o Corinthians caiu em um grupo considerado equilibrado, com Peñarol, Independiente Santa Fe e Platense. Já o rival Palmeiras, voltou a ter um sorteio considerado positivo e com isso, foi analisado um cenário, completamente favorável para a soma de 16 pontos nesta fase da competição:
- Impressionante como o Palmeiras é bom no sorteio - brincou um dos participantes.
Cruzeiro cai no "grupo da morte"
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Na opinião dos jornalistas, o grande destaque negativo foi o grupo do Cruzeiro, que terá pela frente Boca Juniors, Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil. Os comentaristas do programa consideraram este o grupo mais difícil e com grandes chances do clube brasileiro não se classificar.
O jornalista convidado Walace Borges detalhou o histórico pesado contra o Boca ( apenas três vitórias Cruzeirenses em nove jogos).
- É um grupo muito complicado. O Cruzeiro vai ter que dar resposta rápido. Mesmo assim, o Cruzeiro nunca caiu numa fase de grupos de Copa Libertadores - afirmou o convidado.
Primeiros jogos dos brasileiros na Libertadores
O Flamengo enfrentará o Cusco FC, no Peru. O Palmeiras irá jogar contra o Junior Barranquilla, também como visitante. O Corinthians irá jogar na Argentina contra o Platense. O Fluminense terá um desafio pesado ao enfrentar o Deportivo la Guaira na altitude. Por fim, o Cruzeiro enfrentará o Barcelona de Guayaquil no Equador.
Todos os jogos estão marcados para a mesma data (7 de abril), no entanto, o horário do jogo não ainda está confirmado até o momento da produção desta matéria.
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