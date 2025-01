Diniz vira alvo após gol do Betim sobre o Cruzeiro: ‘Ninguém aguenta mais’

Após derrota para o Athletic na última rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro saiu atrás no placar contra o Betim, neste sábado (25). No Mineirão, o gol sofrido aos 38 minutos do primeiro tempo revoltou torcedores da Raposa, que direcionaram as críticas ao técnico Fernando Diniz.

Na reta final do ano passado, Diniz já havia balançado no cargo após resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Nas últimas semanas, o time mineiro também disputou dois amistosos pela FC Series, nos Estados Unidos, e empatou nas duas partidas, contra São Paulo e Atlético-MG.

Veja os comentários nas redes sociais: