Fagner critica arbitragem de Universidad Católica x Cruzeiro: 'Dois pesos e duas medidas'

O Cruzeiro somou um ponto fora de casa contra a Universidad Católica, mesmo com um jogador a menos. Após a partida, o lateral-direito Fagner criticou a arbitragem de Andrés Rojas.

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– Foram dois pesos e duas medidas pelo que entendemos dentro do jogo. É levantar a cabeça e buscar a classificação que só depende de nós [...] É difícil jogar Libertadores fora de casa, com um jogador a menos. Todos contribuíram. Ficamos felizes porque um ponto nos deixa na segunda posição, só depende de nós para nos classificarmos – disse o defensor.

– Um ponto importante. Depois de tudo que aconteceu no jogo, sabíamos, mesmo com os 11, que seria um jogo difícil. Sabíamos das dificuldades do clima, do campo, até nos adaptarmos. Fizemos um jogo seguro, enquanto estava em igualdade numérica, criamos algumas chances. Ressaltar a entrega de todos, com um jogador a menos conseguimos segurar o resultado. Conseguimos ter um controle de bola. Agora é descansar que temos que focar no Brasileirão no fim de semana – ressaltou Fagner.

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Universidad Católica x Cruzeiro

O Cruzeiro passou por cima das adversidades na madrugada desta quinta-feira (7) e conquistou um ponto fora de casa contra a Universidad Católica. Na Claro Arena, a Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso.

Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.

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Antes o Cruzeiro enfrenta o Bahia neste sábado (9), às 21h (de Brasília), fora de casa e depois decide uma vaga nas oitavas de final contra o Goiás, no dia 12.

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