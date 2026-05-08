Atacante volta a ser relacionado pelo Cruzeiro para jogo contra o Bahia

Após seis meses, o atacante Marquinhos voltou a ser relacionado pelo Cruzeiro. O jogador viajou para Salvador na última quinta-feira (7) para integrar o elenco que enfrentará o Bahia neste sábado (9), na Arena Fonte Nova.

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O ponta se recuperou de uma lesão grave no joelho sofrida no fim da última temporada. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em treinamento prévio para duelo contra o Palmeiras, em 24 de outubro de 2025. Além do problema, ele também teve uma lesão meniscal.

Marquinhos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Posteriormente, o atacante passou por cirurgia em 29 de outubro em processo conduzido pelos médicos do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Felipe Carvalho.

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Agora, Marquinhos será opção para Artur Jorge pela primeira vez. O Cruzeiro enfrenta o Bahia neste sábado (9), às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. A informação do retorno do atacante foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Marquinhos pelo Cruzeiro

Marquinhos jogou pela última vez em 5 de outubro de 2025, quando saiu do banco de reservas no empate em 1 a 1 contra o Sport, no Mineirão.

O atacante foi pedido de Fernando Diniz no início da última temporada, mas teve poucas chances com o treinador que foi demitido ainda em janeiro. Com Leonardo Jardim, passou a ter algumas oportunidades antes da lesão. Ao todo, Marquinhos soma 30 partidas pela Raposa, com um gol marcado e uma assistência.

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