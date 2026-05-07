Lucas Romero critica arbitragem após empate do Cruzeiro: 'Não queria falar comigo'

Lucas Romero criticou a arbitragem de Andrés Rojas após o empate sem gols entre Cruzeiro e Universidad Católica. Além de reclamar da expulsão de Arroyo, o volante revelou que o árbitro evitou conversar com ele durante a partida, mesmo sendo o capitão da equipe.

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– Primeiro, sobre o campo, esperávamos um campo mais rápido, mas foi diferente. Tinha um material além do sintético que fazia a bola não rolar com facilidade, travava muito. Mas também, o maior desafio foi jogar com um a menos. Arroyo foi mal expulso. Não era para ser expulso, o juiz errou e o VAR não corrigiu. Vemos outros lances mais fortes e que são punidos com amarelo nessa competição. O Cruzeiro começou bem, com três chances claras de fazer o gol, mas não conseguimos. Depois da expulsão tivemos posse por um tempo. Mas depois das mudanças do time deles, tentamos nos defender da melhor forma e conseguimos. Um ponto importante pelas circunstâncias – disse o capitão na zona mista.

– É difícil falar de arbitragem, eles também têm que falar com a imprensa. Eu tenho permissão para falar com eles. Mas depois de três lances ele disse que não queria mais falar comigo. Só pode falar com o capitão, mas não quer falar comigo, é complicado. Ele errou, o VAR também – comentou Lucas Romero.

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Universidad Católica x Cruzeiro

O Cruzeiro passou por cima das adversidades na madrugada desta quinta-feira (7) e conquistou um ponto fora de casa contra a Universidad Católica. Na Claro Arena, a Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso.

Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.

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Antes o Cruzeiro enfrenta o Bahia neste sábado (9), às 21h (de Brasília), fora de casa e depois decide uma vaga nas oitavas de final contra o Goiás, no dia 12.

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