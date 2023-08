No entanto, a queda do Cruzeiro começou a partir da eliminatória contra o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do empate em Porto Alegre por 1 a 1, a Raposa sucumbiu em casa e perdeu por 1 a 0, ficando de fora da competição. Após o primerio jejum, o Cruzeiro conquistou apenas mais duas vitórias, ambas por 1 a 0, contra o São Paulo e o Vasco. Logo após a partida com o time carioca, a Raposa volta a passar por uma seca de bons resultados, e já se encontra a sete rodadas no Brasileirão sem vencer.